Hollanda'da bordo mavili taraftarlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Haberler

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Hollanda'da bordo mavili taraftarlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

AA - Abdullah Aşıran - Spor
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Hollanda'da bordo mavili taraftarlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

Hollanda'nın Lahey kentinde bir futbol kulübünde bir araya gelen yüzlerce Trabzonspor taraftarı takımlarının şampiyonluğunu kutladılar.

ANTALYA (AA) - Hollanda'nın Lahey kentinde bir futbol kulübünde bir araya gelen yüzlerce Trabzonspor taraftarı takımlarının şampiyonluğunu kutladılar.

Bordo mavili taraftarlar ellerinde Trabzonspor bayrakları ile futbol sahasına kurulan dev ekranda Trabzonspor- Antalya maçını izledi.

Takımlarını destekleyen taraftarlar,maçın sona ermesi ile takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bordo mavili taraftarların horon teptiği sahada, havai fişekler atıldı ve meşaleler yakıldı.

AA / Abdullah Aşıran - Spor

Trabzonspor, Hollanda, Antalya, Futbol, Spor, Haberler

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