Hollanda'da Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda Türk atıcılar dereceye giremedi

Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda atıcılıkta milli 3 sporcu atış yaptı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki şampiyonada 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Erhan Coşkuner, 630,6 puanla 11'inci, Çağla Baş 624,6 puanla 23'üncü, Savaş Üstün 623,4 puanla 26'ncı sırada yer aldı. Organizasyon 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Hollanda'da devam eden Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda atıcılıkta milli 3 sporcu atış yaptı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rotterdam kentindeki şampiyonada 10 metre havalı tüfek yatarak karışık (R3) SH 1 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Erhan Coşkuner, 630,6 puanla 11'inci, Çağla Baş 624,6 puanla 23'üncü, Savaş Üstün 623,4 puanla 26'ncı sırada yer aldı.

Organizasyon 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.