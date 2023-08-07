Üye Girişi
Haberler

Hollanda'da Avrupa Paralimpik Şampiyonası Başladı

Spor Haberleri

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası açılış töreniyle resmen başladı. Şampiyonada 45 ülkeden 1500'ün üzerinde sporcu mücadele edecek.

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası açılış töreniyle resmen başladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, Rotterdam kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın açılış töreni Ahoy Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış töreninde ışık gösterileri büyük beğeni topladı. "Dünyanın ilk ampute popstarı" olarak ünlenen İngiliz şarkıcı Viktoria Modesta da törende sahne aldı.

Açılış konuşmasını yapan Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons, ilk kez düzenlenen organizasyonda 45 ülkeden 1500'ün üzerinde sporcunun 10 branşta mücadelede edeceğini belirtti.

Türkiye'nin 88 sporcu ile temsil edildiği Avrupa Paralimpik Şampiyonası, 20 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Rotterdam Hollanda Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title