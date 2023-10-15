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Hollanda Açık Badminton Turnuvası'nda Milli Sporcular Bronz Madalya Kazandı

Hollanda Açık Badminton Turnuvası'nda milli sporcular Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci, çift kadınlar kategorisinde bronz madalya elde etti. Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci çifti, 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonda, yarı finalde Danimarkalı Julie Finne Ipsen-Mai Surrow ikilisine 2-1 yenildi. Milliler, bu sonuçla bronz madalyanın sahibi oldu.