Hokey Federasyonu, Salon Süper Lig yarı final ve final maç programını açıkladı

Türkiye Hokey Federasyonu, kadınlar ve erkekler Salon Süper liglerinin yarı final ve final maç programını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kasım ve aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen kadınlar ve erkekler Salon Süper Lig 1 ve 2. etap maçlarında ilk 4 sırada yer alan takımlar, yarı finalde oynamaya hak kazandı.

Amasya'da 7-8 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Süper Lig finallerinde üçüncülük ve final maçları TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Kadın ve erkek kategorilerde şampiyon olan takımlar 2025 yılında yapılacak Kulüpler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Kadınlar ve erkekler Salon Süper liglerinde 7 Ocak Pazar günü yapılacak yarı final maçlarının programı şöyle:

Erkekler Süper Lig:

12.00 Gaziantep Polisgücü-Nizip Zeugma

16.00 Selçuklu Belediyespor-Kutlubey Okulları Amasya

Kadınlar Süper Lig:

14.00 Gaziantep Polisgücü-Alanya Stars

18.00 Kaltun Madran Su Ege Yıldızları-Kırıkkale Gençlik

Organizasyonda 8 Ocak Pazartesi günü kadınlar ve erkekler üçüncülük maçı ile şampiyonun belirleneceği final karşılaşmaları oynanacak.