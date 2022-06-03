Hokey: Avrupa Kulüpler Şampiyonası - Haberler

Hokey: Avrupa Kulüpler Şampiyonası
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonası'nda mücadele eden Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, ilk maçında Avusturya'nın Navax AHTP Wien ekibini 2-0 mağlup etti.
Avrupa Kulüpler Hokey Şampiyonası'nda mücadele eden Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, ilk maçında Avusturya'nın Navax AHTP Wien ekibini 2-0 mağlup etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen şampiyonada Gaziantep temsilcisinin gollerini Fatma Songül Gültekin ve Perihan Çınar attı.
B Grubu'nda yer alan Gaziantep Polisgücü, ikinci maçında yarın Edinburgh Üniversitesi ile karşılaşacak.
AA / Yunus Kaymaz - Spor