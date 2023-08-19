Hoffenheim, Freiburg'a mağlup oldu

Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Freiburg'a sahasında 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin tek golünü milli futbolcu Ozan Kabak kaydetti.

Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Freiburg'u konuk etti. PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı Sven Jablonski yönetti. Freiburg, karşılaşmanın 39'uncu dakikasında yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1. 45+3'üncü dakikada Roland Sallai ile bir gol daha bulan Freiburg, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Hoffenheim, 50'nci dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Freiburg, deplasmanda Hoffenheim'ı 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Almanya Bundesliga'nın 2'nci haftasında Hoffenheim, Heidenheim'a konuk olacak. Freiburg ise sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.