Hodri Meydan Taraftar Grubu, Galatasaray Maçında Desibel Rekoru Deneyecek

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaeli Spor, pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmada Körfez ekibinin taraftar grubu Hodri Meydan, desibel rekoru denemesi yapacak. Hodri Meydan'ın tezahüratları sırasında ses seviyesi kalibrasyonu yapılmış cihazlar tarafından mühendislerce ölçülecek. Hodri Meydan grubunun hedefi; 130 desibelin üzerine çıkarak rekoru egale etmek olarak açıklandı. - KOCAELİ