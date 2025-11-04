Haberler

Hodri Meydan Taraftar Grubu, Galatasaray Maçında Desibel Rekoru Deneyecek

Kocaelispor'un Pazar günüoynayacağı Galatasaray müsabakasında Hodri Meydan taraftar grubu, tezahüratlarıyla desibel rekoru denemesi yapacak. Hedefleri 130 desibeli geçmek.

Süper Lig'de Pazar günü oynanacak Kocaelispor-Galatarasay müsabakasında Hodri Meydan taraftar grubunun tezahüratları sırasında sesin şiddeti ölçülecek ve desibel rekoru denenecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaeli Spor, pazar günü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşmada Körfez ekibinin taraftar grubu Hodri Meydan, desibel rekoru denemesi yapacak. Hodri Meydan'ın tezahüratları sırasında ses seviyesi kalibrasyonu yapılmış cihazlar tarafından mühendislerce ölçülecek. Hodri Meydan grubunun hedefi; 130 desibelin üzerine çıkarak rekoru egale etmek olarak açıklandı. - KOCAELİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
