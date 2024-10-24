Hodri Meydan, Kocaelispor İçin Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi
Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, mahalle temsilcileriyle bir araya gelerek takımın liderliğinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Tribün lideri Miraç Çartay, destek çağrısı yaparak taraftarların son dakikaya kadar takıma destek vermesini istedi.
Trendyol 1. Ligde lider Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.
Kocaelispor'un köklü taraftar gruplarından Hodri Meydan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ligde lider konumda bulunan Kocaelispor, şehirde heyecan oluştururken, Hodri Meydan'ın mahalle temsilcileri yemekte buluştu. Hodri Meydan Tribün Lideri Miraç Çartay, mahalle temsilcilerine yönelik konuşmasında, "Takımımız lider ve heyecanlıyız. Birlik olalım, beraber olalım, abi-kardeş olalım. Bunlar olunca çok daha iyi tribün olacaktır. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takımımızı son dakikaya kadar destekleyelim" ifadelerini kullandı.
Yemekte mahalle temsilcileri de fikirlerini sunarak, istişarede bulundu. - KOCAELİ