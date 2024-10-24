Üye Girişi
Haberler

Hodri Meydan, Kocaelispor İçin Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

Hodri Meydan, Kocaelispor İçin Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, mahalle temsilcileriyle bir araya gelerek takımın liderliğinde birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Tribün lideri Miraç Çartay, destek çağrısı yaparak taraftarların son dakikaya kadar takıma destek vermesini istedi.

Trendyol 1. Ligde lider Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, mahalle temsilcileri ile bir araya geldi.

Kocaelispor'un köklü taraftar gruplarından Hodri Meydan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ligde lider konumda bulunan Kocaelispor, şehirde heyecan oluştururken, Hodri Meydan'ın mahalle temsilcileri yemekte buluştu. Hodri Meydan Tribün Lideri Miraç Çartay, mahalle temsilcilerine yönelik konuşmasında, "Takımımız lider ve heyecanlıyız. Birlik olalım, beraber olalım, abi-kardeş olalım. Bunlar olunca çok daha iyi tribün olacaktır. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takımımızı son dakikaya kadar destekleyelim" ifadelerini kullandı.

Yemekte mahalle temsilcileri de fikirlerini sunarak, istişarede bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler kocaeli Futbol Yaşam Spor Son Dakika

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

Elebaşı Gülen gömülüyor: Örgüt üyeleri QR kodla törene katıldı

 Kritik güvenlik zirvesi sonrası açıklama yapıldı: Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye

"Teröristan'a izin yok, hedef terörsüz Türkiye"

 MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı

MB Başkanı açıkladı: İşte asgari ücret zam oranı
Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar

Başak Cengiz'i hunharca katletmişti! Samuray kılıçlı cani hakkında yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş maçı TRT 1'de değil mi, TRT Spor'da mı? EXXEN canlı maç izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 24 Ekim EXXEN spor canlı izle TRT Spor canlı izle! LYON BEŞİKTAŞ CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Süper Lig maçlarında futbolcular neden siyah bant takıyor (Süper Lig 10. hafta)? Yunus Akgün ceza aldı mı? Lyon Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Lyon Beşiktaş maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fenerbahçe MANU maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçeli futbolcuların kolunda neden siyah bant var (Fenerbahçe Manchester United)? Lyon Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Lyon maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Lyon Beşiktaş maçını şifresiz yayınlayan kanallar hangileri?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.