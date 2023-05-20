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Hizan'da 19 Mayıs coşkusu

Hizan'da 19 Mayıs coşkusu

Spor Haberleri

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

İlçe stadyumunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Öğrencilerin gösterileri ile devam eden programda çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Nurhalil Özçelik tarafından madalya ve kupaları verildi.

Düzenlenen kutlama programına Kaymakam Nurhalil Özçelik, İlçe Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık 19 Mayıs Bitlis Hizan Spor Haberler

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