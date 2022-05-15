Hız tutkunları Antalya'da buluştu - Haberler

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Hız tutkunları Antalya'da buluştu

AA - Ayşe Yıldız - Spor
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Hız tutkunları Antalya'da buluştu

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen otodrag yarışları tamamlandı.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirilen otodrag yarışları tamamlandı.

Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde düzenlenen otodrag yarışlarında 51 otomobil tutkunu, birincilik kupası için mücadele etti.

Kepez Belediyesi ile Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen ve 2 gün süren yarışlara, vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen yarışların ardından öğle seansında olması gereken mücadele sağanak nedeniyle iptal edildi.

AA / Ayşe Yıldız - Spor

Otomobil, Antalya, Kepez, Spor, Haberler

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