Başkentte düzenlenen Avrupa Tenis Federasyonunun organizasyonu Hitit Tenis Turnuvası'nda madalya ve kupalar sahiplerini buldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Serhat Altınel ve Ankara Tenis Kulübü Başkanı Zeynep Göle Benli takdim etti.

Başkentte düzenlenen Avrupa Tenis Federasyonunun organizasyonu Hitit Tenis Turnuvası'nda madalya ve kupalar sahiplerini buldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Tenis Kulübü'nde gerçekleştirilen Hitit Tenis Turnuvası, ödül töreniyle sona erdi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Serhat Altınel ve Ankara Tenis Kulübü Başkanı Zeynep Göle Benli takdim etti.

Tek erkekler kategorisinde Kaan Işık Koşaner altın, Mustafa Ege Şık gümüş, tek kızlar kategorisinde ise Anna Pushkareva altın, Polina Isakova gümüş madalya kazandı.

Turnuvada çift erkekler kategorisinde ise Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık altın, Ziya Ayberk Aydın ile Roman Kulpin gümüş, çift kızlar kategorisinde de Ayşe Bal ile Ecrin Lal Yavuz altın, Elizaveta Bryakina ve Polina Isakova çifti ise gümüş madalyanın sahibi oldu.