Hisarcık'ta Satranç Turnuvası
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaokullar arası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaokullar arası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.
Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ve hayli çekişmeli geçen müsabakaların ardından, Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesinden Berat Tosun birinci, Kutluhallar Ortaokulundan Umut Gülmez ikinci ve Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Süleyman Tunahan Gönenli üçüncü oldu.
Turnuvada dereceye giren öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çeşitli hediyeler verilecek. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor