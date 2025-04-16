Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Selahattin Demirtaş: Sırrı Bey son cezaevi ziyaretinde aniden fenalaştı

Demirtaş'tan olay mektup: Son cezaevi ziyaretinde kalbini tuttu...
Fidan Gül'ün kapısını polislere açan Miniç: Destek için oradaydım

Gözaltı için gelen polislere kapıyı açan isim kendini böyle savundu
Şoke eden olay! Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Süper Lig'in eski yıldızı 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Hisarcık'ta Satranç Turnuvası

Hisarcık'ta Satranç Turnuvası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaokullar arası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaokullar arası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası tamamlandı.

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen ve hayli çekişmeli geçen müsabakaların ardından, Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesinden Berat Tosun birinci, Kutluhallar Ortaokulundan Umut Gülmez ikinci ve Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Süleyman Tunahan Gönenli üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çeşitli hediyeler verilecek. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.