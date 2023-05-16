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Hisarcık MYO öğrencisi Sılanur Gençer, Ünilig Taekwondo'da Türkiye ikincisi

Hisarcık MYO öğrencisi Sılanur Gençer, Ünilig Taekwondo'da Türkiye ikincisi

Spor Haberleri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencisi Sıla Nur Gençer, Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Taekwondo Türkiye Şampiyonasını 67 kilo kategorisinde ikinci olarak tamamladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı öğrencisi Sıla Nur Gençer, Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Taekwondo Türkiye Şampiyonasını 67 kilo kategorisinde ikinci olarak tamamladı.

Kazandığı başarının ardından Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Sıla Nur Gençer'i elde ettiği dereceden dolayı kutlayıp, başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık Kütahya Türkiye Spor Haberler

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