Hırvatistanlı Voleybolcu Samanta Fabris Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne Transfer Oldu

Hırvatistan Milli Takımı oyuncularından Samanta Fabris, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne transfer oldu. Baş Antrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 yıllık sözleşme imzalayan kulüp, Pasör Çaprazı Samanta Fabris ile anlaşmaya vardı. Fabris, 2023-2024 sezonunda Çukurova Belediyesi Spor Kulübü formasını giyecek.