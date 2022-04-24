Hırvatistan Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın - Haberler

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Hırvatistan Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Hırvatistan Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Hırvatistan'da düzenlenen 3. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Hırvatistan'da düzenlenen 3. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

20 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 48 dakika 21.5 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. WRC birinciliğine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis sürücüsü Ott Tanak, liderin 4.3 saniye arkasında 2'nci, takım arkadaşı Thierry Neuville ise Rovanpera'nın 2 dakika 21 saniye gerisinde 3. oldu.

Rovanpera, puanını 76'ya çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 47 puanla Neuville ve 30 puanla Craig Breen (M-Sport Ford) izledi.

WRC'nin 4. ayağı, 19-22 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Dünya Ralli Şampiyonası, Hırvatistan, TOYOTA, Spor, Haberler

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