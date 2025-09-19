Haberler

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Ahmet Yılmaz, İranlı rakibi Ebdavili'yi 6-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

