Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Ahmet Yılmaz, İranlı rakibi Ebdavili'yi 6-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor