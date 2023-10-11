Hırvatistan'ın golcüsü Kramaric, Türkiye ve Galler maçlarında forma giyemeyecek

Hırvatistan, kas sakatlığı yaşayan Andrej Kramaric'in Türkiye ve Galler maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında 12 Ekim Perşembe günü Türkiye ile karşılaşacak olan Hırvatistan'da Andrej Kramaric sakatlık yaşadı. Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kas sakatlığı yaşayan forvet oyuncusu Kramaric'in Ekim ayında oynanacak Türkiye ve Galler'e karşı forma giyemeyeceği belirtildi. - İSTANBUL