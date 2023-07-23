Hırvatistan, Hopman Kupası'nı kazandı

Teniste, ülke takımlarının karşılaştığı Hopman Kupası'nın finalinde İsviçre'yi 2-0 mağlup eden Hırvatistan, 27 yıl sonra kupaya uzandı.

Teniste, ülke takımlarının karşılaştığı Hopman Kupası'nın finalinde İsviçre'yi 2-0 mağlup eden Hırvatistan, 27 yıl sonra kupaya uzandı.

Fransa'nın Nice kentinde 4 yıllık aranın ardından düzenlenen organizasyonun finalinde, İsviçre ile Hırvatistan karşılaştı.

Tek kadınlar finalinde, dünya 22 numarası Hırvat Donna Vekic, İsviçreli Celine Naef'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçerek ülkesini 1-0 öne geçirdi.

Tek erkekler finalinde ise dünya 15 numarası Hırvat Borna Coric, İsviçreli Leandro Riedi'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0 mağlup etti.

İki maçı da kazanarak seride 2-0 öne geçen Hırvatistan, 1996 yılındaki şampiyonluğunun ardından ikinci kez kupanın sahibi oldu.