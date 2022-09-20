Hırvatistan Danimarka maçının gözlemcisi Murat Ilgaz Spor Haberleri UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Hırvatistan-Danimarka maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Hırvatistan- Danimarka maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan ile Danimarka karşı karşıya gelecek. 22 Eylül Perşembe günü Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak mücadelede UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz hakem gözlemcisi olacak. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Hırvatistan Murat Ilgaz Danimarka Spor Haberler

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