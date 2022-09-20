Hırvatistan Danimarka maçının gözlemcisi Murat Ilgaz
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UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Hırvatistan-Danimarka maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanacak Hırvatistan- Danimarka maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan ile Danimarka karşı karşıya gelecek. 22 Eylül Perşembe günü Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak mücadelede UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz hakem gözlemcisi olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor