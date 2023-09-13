Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı 8. oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda skeet kategorisinde Türkiye Kadın Milli Takımı 8. sırada yer aldı. Nur Banu Balkancı, Sena Can ve Çiğdem Özyaman Özenir'den oluşan ay-yıldızlı ekip, 191 puanla mücadele etti.

Hırvatistan'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda skeet kategorisinde Kadın Milli Takımı 8. oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular mücadele etti.

Skeet kadınlar takım kategorisinde Nur Banu Balkancı, Sena Can ve Çiğdem Özyaman Özenir'den oluşan ay-yıldızlı ekip, 191 puanla 8. sırada yer aldı.

Avrupa Şampiyonası, 15 Eylül Cuma günü skeet gençler müsabakalarıyla devam edecek.