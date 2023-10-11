Hırvatistan, A Milli Takım'ı konuk edecek maçın hazırlıklarını tamamladı
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan, yarın A Milli Takım'ı konuk edecek. Hırvatistan, antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açık gerçekleştirdi ve Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasını da basına kapalı olarak gerçekleştirdi.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek Hırvatistan hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Opus Arena'da teknik direktör Zlatko Dalic yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Çalışma öncesinde saha ortasında takımı toplayan Kaptan Luka Modric, arkadaşlarına kısa bir konuşma yaptı.
Hırvatistan'da sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Bruno Petkovic takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Dalic de Petkovic'in yanına gelerek bir süre konuştu.
İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Hırvatistan ile Türkiye arasında Opus Arena'da oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 21.45'te başlayacak.