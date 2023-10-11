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Hırvatistan, A Milli Takım'ı konuk edecek maçın hazırlıklarını tamamladı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan, yarın A Milli Takım'ı konuk edecek. Hırvatistan, antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açık gerçekleştirdi ve Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasını da basına kapalı olarak gerçekleştirdi.