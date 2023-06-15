Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla dava edildi

Yeni seçilen Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharan Singh, cinsel taciz ve rahatsızlık suçlamalarıyla dava edildi. Singh, suçlamaları reddetti ve dava 22 Haziran ve 4 Temmuz'da iki farklı mahkemede görülecek. Kadın güreşçiler, Singh'in istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle gösteriler düzenlemişti.

YENİ Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharan Singh hakkında cinsel taciz ve Hint kadın güreşçileri rahatsız ettiği suçlamalarıyla dava açıldı.

Polis yetkilileri, Singh hakkındaki soruşturmaların tamamlandığını bildirdi.

Cinsel taciz ve Hint kadın güreşçileri rahatsız ettiği suçlamalarıyla hakkında dava açılan Singh, suçlamaları reddetti. Singh, davanın aleyhine sonuçlanması durumunda 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Polis Sözcüsü Suman Nalwa, ayrı bir dava raporundaki reşit olmayan bir güreşçiyle alakalı yapılan suçlamaların düşürülmesini istediklerini belirtti.

Söz konusu davaların, 22 Haziran ve 4 Temmuz'da iki farklı mahkemede görülmesi bekleniyor.

Singh'in tutuklanması için gösteriler düzenlenmişti

Ocak 2023'te, Singh ve diğer yetkililer hakkında soruşturma başlatılması için gösteriler gerçekleştirilmişti.

Mayıs ayında Hint kadın güreşçiler, hakkındaki cinsel istismar iddiaları nedeniyle Hindistan Güreş Federasyonu Başkanı Brij Bhushan Sharan Singh'in istifa etmesi ve tutuklanması talebiyle ellerinde mumlarla yürüyüş yapmıştı.

Dünya şampiyonu güreşçi Vinesh Phogat, protestolar sürerken 10 kadın güreşçinin, Singh'in kendilerine de cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini söylemişti. Phogat, Singh görevinden alınmadıkça güreşçilerin uluslararası turnuvalarda yarışmayacaklarını açıklamıştı.

Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Anurag Thakur'un polis soruşturmasının biteceğini ve raporun 15 Haziran'a kadar mahkemeye sunulacağını söylemesinin ardından kadın güreşçiler gösterileri askıya almıştı.

Güreş Federasyonu Başkanı Singh, kadın güreşçilerin iddialarını reddetmişti.