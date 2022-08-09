Hindistan'da düzenlenen 44. FIDE Satranç Olimpiyatı tamamlandı Hindistan'da düzenlenen 44. FIDE Satranç Olimpiyatı'nı erkek milli takım 28. sırada, kadınlar milli takımı ise 44. sırada tamamladı. Hindistan'da düzenlenen 44. FIDE Satranç Olimpiyatı'nı erkek milli takım 28. sırada, kadınlar milli takımı ise 44. sırada tamamladı. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Chennia kentinde 29 Temmuz'da başlayan 44. Dünya Satranç Olimpiyatı bugün oynanan 11. turla sona erdi. Olimpiyat tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atan Özbekistan takımı, açık kategoride şampiyonluğa ulaştı. Aynı puana sahip Ermenistan takımı ikinci olurken, ev sahibi Hindistan ekibi ise ABD ve Moldova'nın bir puan önünde üçüncü sırayı aldı. Kadınlar kategorisinde Ukrayna birinci, Gürcistan ikinci ve Hindistan üçüncü oldu. Açık kategoride 9 tur boyunca olimpiyatta Türkiye'yi üst sıralarda başarıyla temsil eden GM Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal, GM Cemil Can Ali Marandi ve GM Dragan Solak'ta oluşan milli takım, son 2 turda aldığı mağlubiyetler sonrası olimpiyatı 28'inci sırada bitirdi. Kadınlar kategorisinde ise IM Ekaterina Atalık, WFM Gülenay Aydın, WFM Duru Okuyaz, WCM Çiğdem Onur ve WFM Buse Naz Koçyiğit'ten oluşan milli takım organizasyonu 44. sırada tamamladı. Spor AA / Fatih Çakmak Türkiye India Spor Haberler

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