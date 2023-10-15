Hindistan, 2036 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak istiyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin 2036 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak istediğini açıkladı. Modi, ayrıca 2029 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için de yarışacaklarını belirtti.

MUMBAİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin 2036 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak istediğini doğruladı.

Modi, Cumartesi günü akşam saatlerinde Mumbai'de düzenlenen 141. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, "Hindistan, bir Olimpiyat düzenleme konusunda büyük heyecan duyuyor" dedi.

"Hindistan, 2036 Olimpiyatları'nı düzenlemeye yönelik elinden gelen her şeyi yapacak" diyen Modi, Hindistan'ın 2029 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemek için de yarışmak istediğini kaydetti.

Modi, "Hindistan'ın IOC'nin kesintisiz desteğini alacağından eminim" ifadesini kullandı.