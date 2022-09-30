Hilmi Gökçınar, 'TFF Başkan Danışmanlığı' görevinden istifa etti Spor Haberleri Hilmi Gökçınar, 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Danışmanlığı' görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hilmi Gökçınar, ' Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Danışmanlığı' görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hilmi Gökçınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TFF'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gökçınar, "2017 yılı Nisan ayından bu yana yürüttüğüm Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Danışmanlığı görevimden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaptığım görüşme neticesinde istifa etmiş bulunmaktayım. Başkan, yönetimi ve ekibine görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Spor Haberler

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