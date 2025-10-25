Haberler

Hilmi Bozkurt: Gençlerimizin Geleceğine Yatırım Yapıyoruz

Hilmi Bozkurt: Gençlerimizin Geleceğine Yatırım Yapıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, Vanspor FK'ya 4-2 yenildikleri maç sonrası konuşarak, altyapı oyuncularına güven duyduğunu ve gelecekte onlara destek olacağına dair umut verdi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, 4-2 mağlup oldukları Vanspor FK maçının ardından, "Biz Adana Demirspor'un geleceğine bakıyoruz. İnşallah bu gençlere takviyeler de yaparak ama çok çalışarak bizler onların önünü açacağız, onlar hizmet verecekler kulübümüze" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftaında konuk olduğu Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Vanspor FK'ya 4-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, "Adana Demirspor'un bugünkü müsabakasında yüzde 90 kadro altyapıdan oluşan oyuncular. Bugün 'gol atacağız. Rakip isterse 10 tane atsın biz gideceğiz, gol atacağız' dedik. Daha çok gol atabilirdik diye düşünüyorum. Hatasız kul olmaz, hata olacak, gelişeceğiz. Gençlerimiz ikinci yarı inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. İkinci yarıya 0-0 gibi başladık. İki gol bulduk ama ilk yarıda kaçırdıklarımız var. Benim sevincim gençlere bugün bir öz güven inşallah gelmiştir. Biz Adana Demirspor'un geleceğine bakıyoruz. İnşallah bu gençlere takviyeler de yaparak ama çok çalışarak bizler onların önünü açacağız, onlar hizmet verecekler kulübümüze" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hilmi Bozkurt, kötü günler geçiren Adana Demirspor'un geleceğiyle ilgili kara tabloya katılmadığını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bunu hiç beklemiyordu! İsrail'de yapılan son ankette Netanyahu'ya büyük şok

Sonuçlar geldi: Netanyahu gidici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sadettin Saran'dan taraftarı heyecanlandıran transfer sinyali

Taraftarı heyecanlandıran transfer sinyali: Devre arasında...
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.