Hilmi Bozkurt: Gençlerimizin Geleceğine Yatırım Yapıyoruz

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, 4-2 mağlup oldukları Vanspor FK maçının ardından, "Biz Adana Demirspor'un geleceğine bakıyoruz. İnşallah bu gençlere takviyeler de yaparak ama çok çalışarak bizler onların önünü açacağız, onlar hizmet verecekler kulübümüze" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftaında konuk olduğu Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Vanspor FK'ya 4-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt, "Adana Demirspor'un bugünkü müsabakasında yüzde 90 kadro altyapıdan oluşan oyuncular. Bugün 'gol atacağız. Rakip isterse 10 tane atsın biz gideceğiz, gol atacağız' dedik. Daha çok gol atabilirdik diye düşünüyorum. Hatasız kul olmaz, hata olacak, gelişeceğiz. Gençlerimiz ikinci yarı inanılmaz bir mücadele ortaya koydu. İkinci yarıya 0-0 gibi başladık. İki gol bulduk ama ilk yarıda kaçırdıklarımız var. Benim sevincim gençlere bugün bir öz güven inşallah gelmiştir. Biz Adana Demirspor'un geleceğine bakıyoruz. İnşallah bu gençlere takviyeler de yaparak ama çok çalışarak bizler onların önünü açacağız, onlar hizmet verecekler kulübümüze" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hilmi Bozkurt, kötü günler geçiren Adana Demirspor'un geleceğiyle ilgili kara tabloya katılmadığını ifade etti. - ADANA