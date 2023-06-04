Hikmet Karaman: Kocaelispor'un eski günlerine dönmesi için iyi bir planlama ve profesyonel kadro gerekiyor

Kocaelispor'un amatörden 1.Lig'e yükselmesinin başarısını kutlayan teknik direktör Hikmet Karaman, kulübün eski günlerine dönmesi için iyi bir planlama ve profesyonel bir kadronun birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Kocaelispor'un geleceği için ortak akıl kullanılması gerektiğini vurgulayan Karaman, kendisine teknik direktörlük teklifi gelmesi durumunda da Kocaelispor'un hedeflerine uygun hareket edeceğini söyledi.

Kocaelispor'un amatörden 1.Lig'e inanılmaz bir iş başardığını belirten teknik direktör Hikmet Karaman, "İyi bir planlama, profesyonel bir kadronun birlikte çalışmasıyla Kocaelispor eski günlerine döner. Ortak akılla hareket edilmeli. Görev düşerse biz de gerekeni yaparız" dedi.

Kocaelispor'un olağan seçimli mali genel kuruluna katılan teknik direktör Hikmet Karaman, " Kocaeli'nin çocuğuyuz. İzmitliyiz. Konuşmacılardan biri kulübün eski tesislerinden bahsetmişti, deniz kenarında diye. Köprünün altından geçiyorduk; 77-79 dönemi denizin kıyısında tesisler vardı. Oraya girmek meseleydi. Biz Kocaelispor'un alt yapısında oynadığımız için amatör takımda da oynuyorduk, girebiliyorduk. Bilardo salonu da vardı. O dönemde bilardo salonu müthiş. Futbolcular gelip dinleniyordu. Z kuşağı hatırlamayabilir. O günlerde Kocaelispor 2.Lig'de, Fethi hoca vardı. Bizim futbolculuk dönemimizde A takıma seçilmiştik, Soner, ben, Kayhan, Ramiz, Yusuf, 6-7 kişilik grubumuz vardı. İsmetpaşa Stadı'na geldiğimizde havalara uçardık. Çim sahaya ayak basmak çok önemliydi. Bugün daha farklı. O günlerden bugünlere Kocaelispor şu an 1.Lig'de. Kocaelispor taraftarı çok heyecanlı. Türkiye Kupası'nı iki kez kazanmış ender Anadolu takımı Kocaelispor. Dolayısıyla taraftarda müthiş bir heyecan var. Bunlar hep ekonomik planlamayla ilgili çok önemli şeyler. Seçimin hayırlı uğurlu olmasını, Kocaelispor'un menfaatleri için başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

"Bize görev düşerse gerekeni yaparız"

Mevcut başkan Engin Koyun'un kongreye önümüzdeki dönem çalışmayı planladıkları teknik direktörle geleceğini ifade eden açıklamalarının ardından kongreye katılımıyla dikkat çeken Hikmet Karaman, teknik direktörlük yapması konusundaki soruya, "Bu gibi soruların yanıtını verecek olan kulübün başkanı ve yönetim kuruludur. Bizler görüşmeler yapabiliriz. Ama ben İzmit'in çocuğuyum. Mesele benim gelmem değil, mesele Kocaelispor'un hedefidir. Taraftarın hedefi bu. Daha çok duygusal davranıyorlar. O hedef istikametinde ekonomiyle ilgili düşünceleri olmayabilir. Süper Lig önemli. Kocaelispor'un orada olması gerekiyor. Seçilecek yönetim kurulunun projesi ve onların hedefi. Bu hedefi de teknik direktörü belirler. Hedefi çok açık ve net ortaya koymak gerekiyor. Bize de görev düştüğünde biz de gerekeni yaparız" şeklinde karşılık verdi.

"Kocaelispor inanılmazı başardı"

Kocaelispor'un geleceği için tavsiyesini de paylaşan Karaman, "Ortak aklın kullanılması gerekiyor. Konuşmacıları, başkanları, hepsini tanıyorum. Bence önemli olan Kocaelispor'un menfaati. Kocaelispor amatör kümeden buraya geldi. O günlerde Kocaelispor'un yanında olup, sahip çıkanlar unutulmamalı. Amatör kümeden o geçiş döneminden buraya gelene kadarki dönem belki de tek örnek. Camiaları ismen zikretmek istemiyorum. Ama Kocaelispor inanılmazı başarmış ve şu an 1.Lig'de. Bu iyi değerlendirilmeli. Hedeflerinde, ekonomininde, o desteğinde, Kocaelispor Moshoeu'yi transfer etmiş, Arsenal'ı 4-1 yenmiş, büyük kulüplere kök söktürmüş, 2 kere Türkiye Kupası'nı almış, kendi 9-10 çocuğunu oynatmış bir kulüp. Benim dönemimde de Engin Öztonga'yı, Cem Sinan'ı almıştır. İyi bir planlama, profesyonel bir kadronun birlikte çalışmasıyla Kocaelispor eski günlerine döner" dedi. - KOCAELİ