Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonsor maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
KARAMAN (İHA) - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonsor maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı final 2. maçı sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Maçı 4-2 kazanan takımını dakikalarca alkışlayan Karaman, taraftarın kendisine gösterdiği sevgi gösterisi karşısında duygulandı.
Taraftarın üçlü çektirdiği Hikmet Karaman, Kadir Has Stadı çimleri üzerinde gözyaşlarına engel olamadı. - KAYSERİ
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