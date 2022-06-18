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Hikmet Çiftçi, 2 yıl daha Kaiserslautern'de

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Hikmet Çiftçi, 2 yıl daha Kaiserslautern'de

Almanya Bundesliga 2'nin yeni ekiplerinden Kaiserslautern, Türk oyuncu Hikmet Çiftçi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Almanya Bundesliga 2'nin yeni ekiplerinden Kaiserslautern, Türk oyuncu Hikmet Çiftçi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga 3'de 3'üncü sırada tamamlayarak Play-Off oynama başarısı gösteren ve Dynamo Dresden'i geçerek Bundesliga 2'ye yükselen Kaiserslautern, yetenekli oyuncusu Hikmet Çiftçi'yi takımda tuttu. Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Kaiserslautern'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Size iyi bir haberimiz var, Hikmet Çiftçi takımda kalmaya devam ediyor. Umut ediyoruz ki daha birçok başarıyı beraber kutlayabiliriz" denildi.Orta saha pozisyonunda görev yapan Çiftçi, geçtiğimiz sezon çıktığı 22 maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Kaiserslautern Bundesliga Almanya Spor Haberler

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