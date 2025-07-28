Hidayet Türkoğlu'ndan Sponsorluk Teması ile Ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Genel Müdürü Mahmut Çil'i ziyaret etti.

TBF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımların forma sponsoru TotalEnergies İstasyonları ile FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen görüşmede sponsorlukların Türk basketboluna sağladığı katkılar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda TBF Başkanı Türkoğlu'nun Çil'e, seramik basketbol topu hediye ettiği aktarıldı.