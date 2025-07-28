Hidayet Türkoğlu'ndan Sponsorluk Teması ile Ziyaret

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Genel Müdürü Mahmut Çil'i ziyaret ederek, milli takımların forma sponsoru TotalEnergies İstasyonları ile yapılan sponsorlukların Türk basketboluna katkılarını görüştü. Ziyaretin sonunda Türkoğlu, Çil'e seramik basketbol topu hediye etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Genel Müdürü Mahmut Çil'i ziyaret etti.

TBF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımların forma sponsoru TotalEnergies İstasyonları ile FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen görüşmede sponsorlukların Türk basketboluna sağladığı katkılar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda TBF Başkanı Türkoğlu'nun Çil'e, seramik basketbol topu hediye ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.