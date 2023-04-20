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Hidayet Türkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Hidayet Türkoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Spor Haberleri

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun federasyonun internet sitesinden yayımladığı bayram mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Ülkemizi vuran deprem felaketlerinin ardından hepimiz için daha zor ve buruk bir bayram yaşayacağız. Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol camiasının destekleriyle, Hatay'da depremzedeler için hazırlanan basketbol köyü konteyner yerleşkemizde, Ramazan Bayramı öncesi AFAD koordinasyonuyla yerleşimi başlattık. Afet bölgesindeki çalışmalarımızı sürdürecek, depremzede vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte olunca bütün zorlukları aşacağımızı, yaralarımızı beraber saracağımızı biliyoruz. Dayanışma ruhumuzu asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık ve huzur dolu nice güzel bayramlar diliyorum." - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hidayet Türkoğlu Ramazan Bayramı basketbol Türkiye Spor Haberler

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