Hidayet Türkoğlu'ndan Anadolu Efes için tebrik mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkoğlu, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Spor Kulübünü kutluyorum. Basketbolseverlere güzel bir final mücadelesi izleten Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.