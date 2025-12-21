2026 "FIBA Onur Listesi"ne seçilen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama Açıklaması

Haberler

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA'nın 2026 Onur Listesi'ne seçilerek basketbol dünyasına olan katkılarının önemini vurguladı ve bu durumu büyük bir onur olarak ifade etti.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından 2026 "Onur Listesi"ne (Hall of Fame) seçilen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, listenin içinde yer almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu bildirdi.

Türkoğlu, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya basketboluna iz bırakmış, farklı ülkelerden ve jenerasyonlardan değerli isimlerle birlikte FIBA Hall of Fame listesinde yer almak, benim için büyük bir gurur ve onurdur. Ay-yıldızlı formayla çıktığım her maçta, bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla sahadaydım. Bu yolculuk; sahada birlikte ter döktüğüm takım arkadaşlarımın, beni her zaman ayakta tutan ailemin ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türk milletinin ortak emeğinin bir sonucudur. Basketbolu evrensel bir değer olarak büyüten, bu mirası gelecek nesillere taşıyan FIBA'ya, dünya basketboluna verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızı böylesine seçkin bir platformda temsil etmek, tarif edilemez bir gururdur."

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
