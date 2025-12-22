Hidayet Türkoğlu: Bu ödül hiçbir zaman tek başınıza almış olduğunuz bir ödül değildir / Metin eklendi

'Konsantrasyonumuz; ülke basketbolunun her geçen gün gururlanılacak bir noktaya getirmektir"

'Nasıl sevinmemiz gerekir onu da inanın bilmiyoruz'

'Bu ödül hiçbir zaman tek başınıza almış olduğunuz bir ödül değildir'

'Bu noktalara gelebilmek için çok değerli insanlara, çok değerli destekçilere ihtiyacınız var'

'Halkımın gösterdiği sevgi, en büyük gururlardan bir tanesidir'

FIBA Hall of Fame; Basketbol kültürüne değer katan isimleri onurlandıran bir yapı

Gürsoy OLCA - Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, – FIBA Onur Listesi'ne adını yazdıran Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu süreçler tek başınıza olacak bir şeyler değil. Bu süreçlerde evet, sporcu olarak, belki bu ödül bireysel ödül olarak gözüküyor ama bu ödül hiçbir zaman tek başınıza almış olduğunuz bir ödül değildir" diye konuştu.

FIBA Hall of Fame'e adını yazdıran ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Basketbol kariyeri ve milli takımdaki başarılarıyla ilklere imza atan Türkoğlu bugünün kendisi ve ailesi için çok heyecan ve gurur verici günlerden bir tanesi olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, "Dün açıklanmış olan FIBA'nın Onur Listesi, beni ve ailemi gerçekten çok mutlu etti. Öncelikle, bizi buraya layık gören tüm FIBA'ya, Dünya FIBA, Avrupa, bütün yetkililere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'KONSANTRASYONUMUZ; ÜLKE BASKETBOLUNU HER GEÇEN GÜN GURURLANILACAK BİR NOKTAYA GETİRMEK'

Hall of Fame üyeliğine giden sürece de değinen Türkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç nasıl gelişti, buraya nasıl geldi? Gerçekten bazen kelimelerle ifade edemeyeceğiniz noktalarda oluyorsunuz ki ben şu an gerçekten onu yaşıyorum. Çünkü sporculuk kariyerimizden sonra şu an yürütmüş olduğumuz yöneticilik, Basketbol Federasyonu Başkanlığı... Şu an tamamen konsantrasyonumuz ekip olarak Türk basketbolunu; gerek Türkiye'deki istenilen görünürlük, bilinirlik, izlenme, kulüplerimizin hem Türkiye içerisindeki başarısı hem uluslararası anlamdaki başarısı, milli takımlardaki hem kadın hem erkeklerdeki başarılarımızın, ülke basketbolunun her geçen gün gururlanılacak bir noktaya getirmektir"

'NASIL SEVİNMEMİZ GEREKİR ONU DA İNANIN BİLMİYORUZ'

Ödül haberinin heyecanının hala etkisini sürdürdüğünü ifade eden Hidayet Türkoğlu, Onu da geçen, biraz önce de, dün akşam da eşimle çocuklarımla konuşurken de hala idrak etmiş de. Çünkü uzun yıllar geçtiği için bunun nasıl bir sevinci, nasıl yapmamız gerekir, nasıl sevinmemiz gerekir onu da inan bilmiyoruz. Daha yeni yeni fark ediyoruz bazı şeyleri. Sadece ailece çok mutlu olduğumuzu, çok gururlu olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz" dedi.

'BU ÖDÜL HİÇBİR ZAMAN TEK BAŞINIZA ALMIŞ OLDUĞUNUZ BİR ÖDÜL DEĞİLDİR'

Kendisinin bu ödülü almasında çok sayıda insanın katkısı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Bu süreçler tek başınıza olacak bir şeyler değil arkadaşlar. Bu süreçlerde evet, sporcu olarak, belki bu ödül bireysel ödül olarak gözüküyor ama bu ödül hiçbir zaman tek başınıza almış olduğunuz bir ödül değildir. Bu küçüklükten itibaren kendinizi bu işe kafa olarak hazırlamak, bu işi istemek, bu işi sevmek; bunun için tabii ki de gece gündüz fedakarlık yapmak, çalışmak... Bunlar özveri, bunlar hep bir sporcunun şu anda da hala yaşadığı süreçler. Biz de eski bir sporcu olarak bunu yaşadık ama bu süreçlerde dediğim gibi bunu tek başına başarmanız doğru değil. İlkokuldan başladığınız süreçlerdeki antrenörleriniz, takım arkadaşlarınız olsun, ta ki son güne kadar sizi bu süreçte yalnız bırakmayan bütün herkesin burada çok büyük bir payı vardır. Tabii ailelerin çok büyük bir payı vardır. Ailemin, eşimin bu süreçteki iyi günümüzde, kötü günümüzde yanımızda olmaları; sevenlerimizin, arkadaşlarımızın bu süreçte yanımızda olmaları... Bunlar tabii ki şu an karşınızda bu gururla durmanın en büyük nedenlerinden başlıcaları diyebiliriz" şeklinde konuştu.

'BU NOKTALARA GELEBİLMEK İÇİN ÇOK DEĞERLİ İNSANLARA, ÇOK DEĞERLİ DESTEKÇİLERE İHTİYACINIZ VAR'

Bu süreçte kendisine desteği olan herkese teşekkürlerini ileten Türkoğlu, "Bazen ne söyleyeceğimi de bilemeyebilirim. Çünkü dediğim gibi çok farklı duygular hissediyorum şu an. O yüzden bu süreçte bana desteği olan herkese ama herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü dediğim gibi bu süreçler, özellikle bu noktalara gelebilmek için çok değerli insanlara, çok değerli destekçilere ihtiyacınız var. Ben kendimi bu anlamda gerçekten şanslı hissediyorum. Bu anlamda her zaman yanımda doğru insanlar vardı ve ben bunu iyi şekilde kullandığımı düşünüyorum" dedi.

'HALKIMIN GÖSTERDİĞİ SEVGİ, EN BÜYÜK GURURLARDAN BİR TANESİDİR'

"Hala daha uzun yıllar milli formayı giymiş bir eski sporcu olarak onun gururunu yaşayan bir insan olarak, hala o kadar yıllar geçmesine rağmen halkımın bana gösterdiği sevgi, belki de şu ana kadar elde etmiş olduğum en büyük hediyelerden, en büyük gururlardan bir tanesidir" diyerek konuşmasını sürdüren Hidayet Türkoğlu konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Bir sporcu olarak en büyük değerlerden bir tanesi, insanların sizin yaptığınız işe saygı duyması, değer vermesi ve hala o anlamda sizi hatırlamasıdır. Biz de sporcu olarak bu anlamda bu tarz ödüller mi, onurlandırılmak mı; bizim herhalde isteyeceğimiz en büyük gururlardan bir tanesidir. Çünkü insanların yaptığınız işe saygı duyması, sizi takdir etmesi, sizinle gurur duyması bence de en büyük ödüllerden bir tanesidir. Ben bu süreçte gerek milli takımda forma giydiğim süreçte, gerekse Amerika'da olduğum süreçlerde uzun yıllardır ve hala da devam eden Türk halkı sevgisini hiçbir zaman eksik etmedi. Hepsine buradan milyonlarca kez teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. Dediğim gibi, bu benim ve ailem için çok anlamlı, çok gururlu bir gün, günler diyelim. O yüzden tekrar bizi buraya layık gören herkese ne kadar teşekkür etsek azdır"

FIBA HALL OF FAME; BASKETBOL KÜLTÜRÜNE DEĞER KATAN İSİMLERİ ONURLANDIRAN BİR YAPI

FIBA Hall of Fame; basketbola uzun yıllar boyunca sahada, özellikle milli takım düzeyinde sunduğu katkılarla iz bırakan, sporcu kimliğiyle uluslararası basketbol kültürüne değer katan isimleri onurlandıran prestijli bir yapı olarak kabul ediliyor.

Türk spor insanlarından Turgut Atakol, Türk basketbol tarihinde FIBA Hall of Fame onuruna, yöneticilik ve basketbolun kurumsal gelişimine sunduğu katkılardan dolayı 2007 yılında layık görülmüştü.

Bu ödüle layık görülen ilk Türk sporcu olarak bu ödülü alan Hidayet Türkoğlu, 21 Nisan 2026 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilecek resmi organizasyonla Hall of Fame üyesi olarak onurlandırılacak