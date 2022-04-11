Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak'ı ağırladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak'ı ağırladı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak, Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Türkoğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak'ı federasyonumuzda ağırlayarak, Avrupa basketboluyla ilgili önemli konularda fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı

Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı

Hidayet Türkoğlu, Andreas Zagklis ve Kamil Novak'ı ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkiye, İcra, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title