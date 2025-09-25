Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nda Canlı Yayında Soruları Yanıtlayacak
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarın Anadolu Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtlayacak. Canlı yayında gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulunacak.
Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının saat 15.00'te canlı yayın konuğu olacak Hidayet Türkoğlu, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
Türkoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, NSosyal (@aa__spor) ve X hesaplarından da (@aa_spor), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA / Mehmet Fatih Duman - Spor