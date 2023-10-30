Heybeliada Su Sporları Kulübü, Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nda şampiyon oldu

Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK)-Quick Sigorta Yelken Takımı, Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nda genel klasman sonuçlarına göre, Sportsboat A Sınıfı'nda şampiyon oldu.

Heybeliada Su Sporları Kulübü (HSSK)-Quick Sigorta Yelken Takımı, Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'nda genel klasman sonuçlarına göre, Sportsboat A Sınıfı'nda şampiyon oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, organizasyon, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübünce düzenlendi.

Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'na 104 tekne ve 800 sporcu katıldı. İlk gün Caddebostan-Adalar parkurunda, ikinci gün ise İstanbul Boğazı parkurunda kıyasıya yarışan takımlar İstanbul etabını 29 Ekim'de Boğaziçi startı ile geçilen Adalar parkuru ile tamamladı. Daha önceki üç yarışın da şampiyonu HSSK Quick Sigorta, Sportsboat A Sınıfı'nda şampiyon oldu.

Organizasyonun ödülleri Fişekhane'de yapılan bir törenle yarışmacılara takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, HSSK-Quick Sigorta Yelken Takımı ile gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Takımımızı kupalarına, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna düzenlenen böylesine özel bir yarışta bizi yine ve yeniden gururlandıran HSSK-Quick Sigorta Yelken Takımı'nı kutluyor, başarılarının sürmesini diliyorum. Biz de kendilerine Quick Sigorta olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz."

Heybeliada Su Sporları Kulübü Direktörü Saruhan Çinay da "3 senedir kazandığımız kupayı Quick Sigorta'nın ve kulübümüzün desteğiyle yeniden kazandık. Umarım sonraki yıllarda da kazanmaya devam edeceğiz. Bu amaçla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle Quick Sigorta'ya yeniden teşekkürler." açıklamasında bulundu.