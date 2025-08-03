Heung-Min Son, Tottenham'a Veda Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tottenham Hotspur'un Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, kulüpteki 10 yıllık serüvenini gözyaşları içinde sonlandırdı. Son, Newcastle United ile oynanan hazırlık maçında sona eren kariyerinin ardından duygusal bir veda yaptı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, gözyaşları içinde kulüpteki 10 yıllık serüvenini sonlandırdı.

Güney Kore'deki Seul Dünya Kupası Stadı'nda oynanan Newcastle United'la 1-1 sona eren hazırlık maçının 65. dakikasında yerini Mohammed Kudus'e bırakan Son, Londra ekibiyle son maçına çıktı.

Maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güney Koreli yıldız, kulübüne veda ederken ağlayacağını hiç düşünmediğini belirterek "Açıkçası, bu kadar çok zaman geçirdiğim bir takımdan ayrılmak kolay değil ve tüm bu oyunculardan gelenleri duymak beni çok duygulandırdı. Bu maçta oynarken gerçekten çok mutluydum. Tüm taraftarlar, takım arkadaşlarım ve rakiplerim sayesinde unutulmaz bir gün geçirdim. O kadar mutluyum ki bu gece uyuyabileceğimi sanmıyorum," ifadelerini kullandı.

Oyunculuk kariyerinin henüz bitmediğini sözlerine ekleyen Son, "Kariyerim henüz bitmedi ve taraftarlara neşe getirmeye devam etmek istiyorum. Bir futbolcu olarak başarmak istediğim daha çok şey olduğunu biliyorum," dedi.

2015'de Bayer Leverkusen'den İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham'la geçen sezon Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırdı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze'deki askerlere çağrı: Savaş suçu olan saldırıları durdurun

İsrailli 1000 sanatçıdan Gazze'deki askerlere çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATM'de parası sıkışanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti

ATM bozuldu sanmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemi "pes" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.