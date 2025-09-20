Hesap.com Antalyaspor ve Zecorner Kayserispor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor maçı, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Her iki takım da fırsatları değerlendiremedi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mücahid Adem Çelebi
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Abdülkadir Ömür, Safuri, Storm, Van de Streek
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Abdulsamet Burak, Carole, Dorukhan Toköz, Opoku, Mendes, Benes, Cardoso, Onugkha
Sarı kart: Dk. 8 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor maçının ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası sol çaprazdan topla buluşan Storm'un şutunda, Denswil meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
12. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere gönderdi.
14. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşturduğu Cardoso'nun şutunda, meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.
22. dakikada Soner Dikmen'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.