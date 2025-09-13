Haberler

Hesap.com Antalyaspor, Samsunspor'u 2-1 Yenerek 5. Haftayı Galibiyetle Kapattı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Hesap.com Antalyaspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Antalyaspor, maçta 2-0 öne geçtikten sonra Samsunspor'un farkı 1'e indirmesine rağmen galibiyeti korudu.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Murat Altan

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 38 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 85 Polat Yaldır), Makoumbou (Dk. 46 Coulibaly), Ntcham, Sousa (Dk. 72 Celil Yüksel), Holse, Musaba, Mouandilmadji

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Abdülkadir Ömür (Dk. 62 Ballet), Soner Dikmen, Ceesay, Storm (Dk 73 Boli), Ramzi Safuri (Dk. 89 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 62 Cvancara)

Goller: Dk. 21 Soner Dikmen, Dk. 47 Dzhikiya (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 52 Holse ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 53 Ceesay, Dk. 69 Julian (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 76 Coulibaly, Dk. 90+7 Mendes, Dk. 90+7 Mouandilmadji ( Samsunspor )

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yendi.

47. dakikada Antalyaspor 2-0 öne geçti. Misafir takımın kazandığı köşe vuruşunu Safuri kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında defansın uzaklaştıramadığı topu Dzhikiya, yerden sert vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0.

52. dakikada Samsunspor farkı 1'e indirdi. Ani gelişen ev sahibi takımın atağında Coulibaly kaleci Julian ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Julian'ın ayağından seken topla buluşan Holse, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı Hesap.com Antalyaspor 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
