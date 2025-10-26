Hesap.com Antalyaspor - RAMS Başakşehir maçının ardından

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında RAMS Başakşehir 'e 4-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçta tepki göstermeye çalıştıklarını ancak iş işten geçtikten sonra bir tepki verdiklerini söylerken, RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ise hak ederek kazandıklarını düşündüğünü ifade etti.

Hesap.com Antalyaspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta RAMS Başakşehir'e 4-0 yenildi. Deplasman ekibi RAMS Başakşehir'in gollerini Shomurodov (2) ve Nuno da Costa (2) kaydetti. Antalyaspor aldığı yenilgi ile ligde oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde ederken galibiyet alamadı. Kırmızı-beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 4 maçta ise 1 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, son 3 maçta ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT: TEPKİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORUZ AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLUYOR

Maçla ilgili çok söyleyecek şeylerinin olmadığını belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Maçla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Aynı geçen hafta Gaziantep'te oynadığımız gibi gol yedikten sonra takım uyanıyor. Tepki göstermeye çalışıyoruz. Tepkiyi gösteriyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. 2-0'ı, 3-0 ı çevirmek kolay değil. Çok basit hatalar yapıyoruz. Bireysel hatalar yapıyoruz. Bunları minimuma düşürmeye çalışıyoruz. Elimizde bir futbolcu kalitesi var. O kaliteyi yukarılara çekmeye çalışıyoruz. O da kolay olmuyor. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Orada da biraz eksikliğimiz var. Pozisyonları gole çeviremedik. Ana sorun çok basit. Basit bireysel hatalar, birinci saniyede uyanmamızı gerekirken gol yedikten sonra geç uyanıyoruz. O da bizim işimizi zorlaştırıyor. 10 kişi kaldık işimiz daha zorlaştı. Mağlup olduk. Bunları çalışarak, bireysel futbolcularla çalışarak daha fazla analizler, bireysel çalışma göstererek futbolcularımızı daha iyi bir konuma çekmeye çalışacağız" dedi.

'MESAJI KİM NASIL ALMAK İSTİYORSA ÖYLE OLACAK'

Maçta oynatılmayan oyuncularla ilgili bir mesajın olup olmadığı sorusuna Erol Bulut, "Mesajı kim nasıl almak istiyorsa öyle olacak. Antrenmanda çalışkanlığı isteği arzuyu görüyorum ve o futbolcuya forma veriyorum. Üst üste 4 maç kaybettiğinizde moral olarak, kendine güven olarak da sahaya çıktığında tedirgin olabiliyor. Bugün kaybettiğimiz maçta da 10 kişi kalmamıza rağmen yine iyi işler mücadele 11 kişiden daha iyi mücadele verdi arkadaşlarımız" diye cevap verdi.

'ZOR DURUMDA BİRLİKTEN ÇIKACAĞIZ'

Durumlarının zor olduğunu söyleyen Bulut, "Durumumuz zor. Bunun içinden çıkması gereken de biziz. Bunu ben tek başıma başaramayacağım. Futbolcularım da teker teker başaramaz. Bunu birlikte başarmamız lazım ama doğrular yaparak başarmamız lazım. Doğru yolda, birlikte yürümemiz lazım. Kafalar başka yerde olduğunda, düşünceler farklı olduğunda o başarıyı elde edemeyeceğiz. Sakalıktan çıkan futbolcularımız var. Bizimle çalıyorlar. Onlara da süre vermek istiyorum. Onları da kazanmamız gerekiyor. Bazı pozisyonlar da eksiğimiz var. Performans düşüklükleri var. Kupa maçında rotasyona gitmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'SAVAŞILIR, FORMANIN HAKKI VERİLİR, MAÇ KAYBEDİLİR SORUN YOK'

Bir beklenti olduğunu ve istediklerini yapamadıklarını belirten Bulut, maçın kaybedilme şeklinin bile önemli olduğunu söyledi. Erol Bulut, "Beklenti var, performans bekliyoruz. İstediğiniz gibi çıkmadığında bazı değişikliklere gidebiliyorsunuz. Maç kaybedebilirsiniz ama şekli önemli. Savaşılır, formanın hakkı verilir maç kaybedilir sorun yok. Mücadele etmezsen o zaman benim için sorun olur. Genel sorunumuz bireysel hatalardan. En ufak hatada rakip bizi cezalandırıyor. Biz rakibi istediğimiz gibi cezalandıramıyoruz" diye konuştu.

NURİ ŞAHİN: 'HAK EDEREK KAZANDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Oyun olarak maça iyi başladıklarını dile getiren RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Başakşehir olarak hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. Kendi bireysel hatalarımızdan dolayı birkaç tane pozisyon verdik. Onlar da iyi futbolculara sahip bir takım. 10 kişilik kaldıkları bölümü çok beğenmedim ama onun üzerine çalışacağız. Çok vaktimiz olmadı. Çok önemli bir galibiyet. İyi oyun, güzel goller. Duran toptan gol bulduk, uzun zamandır atamıyorduk iyi oldu" dedi.

'ANTALYASPOR BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Antalyaspor'un kendisi için çok değerli olduğunu belirten Şahin, "Antalyaspor benim için çok değerli. İnşallah yolu her zaman açık olur. Antalyaspor'un Antalya şehrine ve Antalyaspor'un benim hayatımda çok önemli bir noktası var. Yani sadece futbolculuk hayatımda değil sadece teknik direktörlük hayatımda değil, hayatım anlamında bana çok şey kattı. Hem Antalya şehri hem Antalyaspor bana görevi layık gördüler. Beni belki Türk futboluna bir hoca kazandırdılar. O yüzden zor zamanlarımızda hep yanımda oldular. Beni hiçbir zaman burada ıslıklamadılar. Hepiniz biliyorsunuz burada çok zor günler de geçirdik. Onların yeri bende çok farklı. Her zaman da öyle kalacaktır. Böyle karşılanmak tabii her zaman çok güzel, golden sonra duygusal olmayacağım ve açık olacağım. Hiç taraftara da oynayamayacağım. 4'üncü golden sonra tabii ki çok sevindim. Çünkü ben Başakşehir'in antrenörüyüm, teknik direktörüyüm. Biz buraya maç kazanmaya geldik. Taraftarın bana karşı olumlu yaklaşması konusunda da canı gönülden teşekkür ediyorum ama o 90 dakika benim görevim Başakşehir'le maç kazanmak. O yüzden dördüncü golü atması Amine Harit'in bir asist yapması artık işin içine biraz daha fazla girmesi bir gol daha atması benim için çok çok önemli. O yüzden hiç burada yalan konuşamayacağım" diye konuştu.

'GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YOLU ÇOK İYİ BİLİYORUZ'

Göreve ilk geldiğinde zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Nuri Şahin, "Biz göreve geldiğimizde ilk haftaların çok zor geçeceğini biliyorduk. Bunu hem kulübün yapısı olarak, önceden bunları tecrübe etmiş bir kulübe geldim. Çok profesyonel bir kulüpte çalışıyorum. Tabii ki biraz futbol şansı da olsa belki birkaç puan daha fazla olsaydı daha rahat gelişirdi bazı şeyler. Ama ben ekibim, oyuncularım kulübümüz, gideceğimiz yolu, gitmek istediğimiz yolu çok iyi biliyoruz. Bizim için çok çok değerli üç puan oldu. İnşallah bunun devamı gelir yavaş yavaş ve Başakşehir'in olması gereken yere daha hızlı ulaşır. Uzun vadede oraya oralarda olacağımızdan çok eminim. Ama kısa vadede en kısa zamanda oraya gelirsek çok mutlu olurum" şeklinde konuştu.

'ANTALYASPOR KALİTELİ BİR TAKIM'

Antalyaspor'un kaliteli oyunculardan kurulu olduğunu ve iyi bir yere gelmelerini istediğine dikkat çeken Şahin, "Bugün Antalyaspor'un ilk on biri geldi ve yedekleri geldi. Çok kaliteli bir takım. Kesinlikle çok kaliteli bir takım. Ben Antalyaspor deplasmanının nasıl bir deplasman olduğunu da çok iyi bilen bir hocayım. İyi takım, inşallah çok çok iyi yerlere gelirler. Onlar için, Antalya şehri için inanın bana söyleyebileceğim hiçbir negatif bir şey yok. Yolları açık olsun" dedi.