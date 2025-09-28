Hesap.com Antalyaspor maçının ardından

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Hesap.com Antalyaspor 'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin oyunu hızlandırmasını izin vermediklerini belirten Emre Belözoğlu, "10 puanla geldiğimizde Kadıköy'de bizim adımıza oyunun iki parçası var. Birincisi topa sahip olma, bu benim için hayal kırıklığıydı. Top rakipteyken iyi durduk. Fenerbahçe'nin oyunu hızlandırmasına müsaade etmedik. İlk yarının sonlarında yakaladığımız pozisyonu değerlendirsek formasını değiştirebilirdik. Bu maç onlar için olmazsa olmazdı. Penaltı pozisyonu var, penaltı mı, değil mi tartışılır. Yediğimiz gol bireysel hata. Fenerbahçe'yi, yeni başkanı, yönetimi, hocayı tebrik ederim. Başarılar dilerim" diye konuştu.

'ADIMIN FENERBAHÇE İLE ANILMASINI DOĞAL BULUYORUM'

İsminin Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili gelen soru üzerine Belözoğlu, "Burada güzel hatıralarımız var. Uzun seneler oynadım. En iyi günleri en kötü günleri yaşadık. Adımın geçmesini doğal buluyorum. Antrenörlükte 4, 5'inci senem. İyi, kötü tecrübelerim oldu. Güçlü kadrolar geldiğinde yapabileceğime inanıyorum. Ben Antalyaspor'un başarısı için buradaydım. Onun dışında bir şey düşünmedim. Fenerbahçe'de birçok şeyi görüyorum. Görev verildiğinde bir şey yapılması, camiaya sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bana görev verildiğinde sonuna kadar mücadele ettim. Antalyaspor tarafından baktığımız zaman üzgün bir süreç var. Ne olursa olsun Fenerbahçe kalbimin en güzel yerinde olacak" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE, BİREYSEL OLARAK ÇÖZÜMLEYİCİ OYUNCULARA SAHİP'

Fenerbahçe'nin bireysel olarak kaliteli bir takım olduğuna dikkat çeken Emre Belözoğlu, "Oyunun içinde ne kadar formasyon, taktik çalışırsanız çalışın bireysel olarak çözümleyici oyunculara sahip. Fenerbahçe önceki maçlara göre değişik pozisyon aldı. Biz onlara defansif olarak iyi reaksiyon verdik. Oyunu hızlı çevirebilsek, o anlamda beklerin öne gitmesini değerlendirebileceğimiz pozisyonlar elde edebilirdik. Teknik adamlık bence elinizdeki malzemeye göre oyunu belirlemek. Aşçılığa benziyor. Bu maç özelinde değil ama çok iyi bir kadroya sahip. Daha iyi oyunlar oynayabilir mi, oynayabilir. Ben de yeni bir takımım. Planlarımı geliştirmeye çalışıyorum. Topa sahip olma konusu dışında defans olarak Fenerbahçe'ye pozisyon vermedik, bireysel hatalar hariç" dedi.

'HEDEF İLK 10 OLMALI'

Antalyaspor olarak lige iyi başladıklarını belirten Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Lige iyi başladık. Çok zorlu bir süreç yaşadık. Takım kurmakta, kamp yapmakta zorlandık. Başkanımız, yönetimimiz, valimizin desteği oldu. 17, 18 oyuncu gitti. 17, 18 oyuncu geldi. Daha birlikte yaptığımız antrenman sayısı 30'u bulmamıştır. İkinci milli aradan sonra takımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Hedef ilk 10 olmalı. 55, 56, 57 puanlar olacak. Toplamaya çalışacağız. Bugünden çıkartacağımız dersler var. Çok hızlı şekilde Cuma gününe hazırlanmamız gerekiyor"

TEDESCO: TAKIM BUGÜN DAHA ÜST SEVİYEDEYDİ

Takımın bu maçta güç olarak daha üst seviyede olduğuna dikkat çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Son maçlarda uzun toplarda sıkıntı yaşadık. Kaybettiğiniz maçlarda her şey kötü değildir. Aynı zamanda kazandığınız maçlarda da her şey iyi değildir. Takım çok fazla iyi şey yaptı bugün. İlk yarının sonlarında rakibimiz uzun toplarla pozisyon üretti. Oyunu kontrol ettik. Çalıştığım eski takımları hatırlattı. Takım güç olarak daha üst seviyedeydi. Sonuçlar iyi olunca takımın gücü artıyor. 1-0'dan sonra birçok pozisyona girdik. Bu oyunu gerideyken de oynamamız gerekiyor. Bugün, İsmail çok üst düzey bir performans sergiledi" dedi.

'FUTBOLDA BU TARZ ŞEYLER OLABİLİYOR'

Yönetim değişikliğinin kendisini rahatsız etmediğini söyleyen İtalyan teknik adam, "Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldiğiniz zaman her şey pakete dahildir. Negatif şeyleri de kabul etmeniz gerekiyor. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Belçika'da 4, Rusya'da 3 farklı CEO ile çalıştım. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Biz aramızda ne konuştuysak aile içinde kalır. İlk izlenimim pozitifti. Bize yardım etmek istiyor. Gelişebilmek için bu desteğe ihtiyacımız var. İyi hislere sahibim. Birliktelik en önemli şeydir. Tenisi tek başına oynarsınız ama futbolu değil. Birliğe ihtiyacımız var. Bugün takımın bunu gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle penaltı pozisyonunda. Arkadaşlarına gösterdikleri yardımdan dolayı onlara minnettarım" ifadelerini kullandı.

'YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR'

İlk yarıda daha erken gol bulabileceklerini ve erken gol bulmanın önemine dikkat çeken Tedesco, "İstatistiklere baktığınız zaman 29 kere rakip ceza sahasında topla buluştuk. Daha fazla gol atmamız gerekiyor. İlk yarıda erken golü bulabilirdik. Erken gol bulmak önemidir. Maç ne kadar 0-0 giderse o kadar zorlaşır. Yeni bir bilgi değil. Daha yapmamız gereken çok şey var. 3'üncü bölgede daha çabuk olabilir bazen de sakin kalıp, daha basit çözüm bulabilirsiniz" dedi.

'BAZEN ÇOK ACELE EDİYORUZ'

En Nesyri'nin çok fazla topla buluşturulamamasıyla ilgili gelen soru üzerine Tedesco, şöyle konuştu:

"Ortalar sonrasında kontratak olarak dönüyor. Ortalar böyle sıkıntılar yaratıyor. Ceza sahası içinde kaç oyuncumuzun olduğu ne kadar önemliyse, ceza sahası dışındaki oyuncu sayısı da bizim için önemli. Seken toplarda orda olmamız gerekiyor. Bazen çok acele ediyoruz. Orta yapmamamız gereken durumlarda orta yapıyoruz. Daha sakin olmamız gerekiyor. Bugün takımın gösterdiği ilerlemeden mutluyum. Oyunu kontrol etmemiz, rakibi geri itmemiz, gol yememek ve goller bulmak bizim için önemliydi."

'BİZİM DE TAZELİĞE, GÜCE İHTİYACIMIZ VAR'

Orta sahanın ortasında yaptığı değişikliklerle ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı:

"Rotasyonun birinci sebebi performanslardan mutlu olmamam. İkincisi de güç. Perşembe günü oynayacağımız takımın nasıl bir takım olacağını göreceksiniz. Makine gibi. Bizim de tazeliğe, güce ihtiyacımız var. Bazı oyuncuların hazırlık yapma imkanı olmadı. Oynadıkça güç kazanacağız. Zagreb'deki maç iyi değildi. Ben geldiğimden beri referans gösterecek bir maç olmadı. Maçlara baktığınız hem Alanyaspor hem de Trabzonspor maçları 11'e 10 oynandı. Bugün o referansı yaratabildiğimizi düşünüyorum"