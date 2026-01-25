Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

ANTALYASPOR, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Gençlerbirliği 'ni 2-1 mağlup etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu, üç puanın ötesinde özgüven sağlayacak bir galibiyet aldıklarını kaydederken, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ise, hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri Dario Saric ve Van de Streek atarken, deplasman ekibi Gençlerbirliği'nin tek golü ise Koita'dan geldi. Antalyaspor, aldığı galibiyetle puanını 19'a yükseltirken, Gençlerbirliği de aldığı mağlubiyetle 19 puanda kaldı. Antalyaspor, ligde 8 hafta sonra galibiyetle tanışırken, bu sezon ise iç sahada oynadığı 9 maçta 2'nci kez galip gelmesini bildi.

UĞURLU: BİRAZ GELGİTLİ OYUN OLDU'

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bugünkü karşılaşma tabii Kasımpaşa maçında alınan bir puan bundan sonra ne kadar değerli olduğunu bu maç belirleyecekti. Çünkü direkt rakiplerimizle oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız maç sonrası yaptığımız açıklamada iyi başladığımızı söylemiştik. Çünkü gerçekten bizim için mücadele anlamında alınan bir puan anlamında çok değerliydi, çok önemliydi. Çünkü orada kaybetmiş olsaydık moral motivasyon olarak belki istediğimiz seviyeye çıkamayabilirdik. Maçtan önce de konuştuğumuzda bu maç oyunun ön plana çıkacağı değil de mücadele gücünü çok yukarıya çıkacağı bir maçtı. Bunu da bekliyorduk. O yüzden hem oyuncu değişikliklerini, hem çıkardığımız ilk on biri çok iyi seçmek zorundaydık. Çünkü o değişiklikler bize maçı alacaktı. Maçı belirleyecekti ki burada oyuncuların girdiği pozisyon, oyuna giren oyuncuların da katkısı çok fazlaydı. Oyun başlangıcında aslında çok talihsiz bir gol yedik. Biraz daha şans golüydü. Ancak rakip de aynı şekilde pozisyon buldu. Biz de pozisyonlar bulduk. Aslında biraz gelgitli oyun oldu. Mücadele olarak ayakta kalan takımın kazanacağı bir maç haline geldi. Bunu da bekliyorduk" dedi.

'ÖZELLİKLE GERİ DÜŞTÜKTEN SONRA MAÇI ÇEVİRMEK CİDDİ ŞEKİLDE EFOR İSTİYOR'

Oyuncuların çok mücadele ettiğini ve inançlı olduklarını belirten Sami Uğurlu, "Oyuncu grubu gerçekten çok istiyor. Çok istekli, çok inanıyor. Hem bizlere çok inanıyorlar, hem kendilerine, hem arkadaşlarına aynı şekilde çok fazla inanıyorlar. Taraftar gücünü arkamıza aldığın zaman bu takım, çok fazla mücadele edecek. Oyun anlamında tabii ki de çok eksiğimiz var. Bunu yukarı çıkarmamız, taşımamız gerekiyor. Orada onu geliştirmekle birlikte fizik olarak, bu kadar kısa sürede, bu mücadeleye çıkabilmek de çok kolay değil. Bu biraz özveriyi istiyor. Tabii bu özveriyi gösteren oyuncuların kazandığı bu maç, bize çok iyi şekilde geri dönecek. Çünkü uzun süredir içeride maç kazanmayan, yani ilk yarıda toplam 4 puan kazanan bir takım var. Buradan geri dönmek çok kolay değil. Özellikle geri düştükten sonra bu maçı çevirmek ciddi şekilde efor istiyor. Ciddi şekilde inanç istiyor. Özgüven onlar da var, istiyorlardı, istediklerini gösteriyorlardı. Onların hepsini tek tek tebrik ediyorum. Ama yine söylüyorum. Geliştirmemiz gereken, çalışmamız gereken çok şey var. Oyun olarak, oyunu bir defa çok yukarıya taşımamız gerekiyor. Çok daha sakin oynamamız gerekiyor. Rakip kaleye daha fazla inmemiz gerekiyor. Hem bu mücadele, hem oyunu da birleştirdiğimizde herkes daha farklı bir Antalyaspor izleyecek. Daha yolumuz var. Bu bir galibiyet ama bizim için çok değerli çok önemli. Üç puanın ötesinde özgüven sağlayacak bir galibiyet" diye konuştu.

Maçta 2 asist yapan Samet Karakoç'un oyundan çıkması ve performansıyla ilgili gelen soruya Uğurlu, "Samet çok fazla 90 dakika oynayan bir oyuncu değil. Çok fazla süre alan bir oyuncu değil. Kaldı ki oynadığı yer bugün kendi mevkisi de değildi. Sol önde oynadı. Yani oradaki mesafeler çok uzadığında oraya oynamak çok kolay değil. Baktığınızda zaten kanat oyuncularının değişikliğini daha fazla görebiliyoruz. Tüm gücüyle oynadı. Hani orada 65 dakika çok özverili oynadı. Çok istekli oynadı. Böyle gözlemlediğimiz oyuncuları farklı mevkilerde deneyebiliyoruz. Van de Streek'te olduğu gibi. Daha önce farklı mevkilerde oynadı ama normalde 8 oynayan bir oyuncu. Sağ bekte oynadı. Birçok mevkide oynayabiliyor. Ancak oradaki onun dinamizmi oradaki ön alanda yapmış olduğu baskı bizim için çok değerli, çok önemli. Samet de tüm gücüyle orada oynadı. Çok iyi işler yaptı. İki asist yaptı. Bunun için onu da kutluyorum. Başlangıç için çok değerli, çok önemli. Tabii bu oyuncuları kazanılırken de çok iyi gitti. Samet'i oyundan çıkarmadığımız zaman her geçen dakika ister istemez performans olarak aşağı düşebilirdi. Orada onun enerjisinden faydalanmak istedik. Özveriyle oynadı. Belki istediği seviyede değil, istediğimiz seviyede değil şu an için ama o da istediğimiz seviyeye gelecek. Biz her oyuncumuza tek tek çok fazla güveniyoruz" diye cevap verdi.

TRABZON MAÇI EN AZ HATAYLA OYNAMAMIZ GEREKEN MAÇLARDAN BİR TANESİ OLACAK'

Cuma günü oynayacakları Trabzonspor maçıyla ilgili soruya Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Buradaki önemli olan şey iç sahada kazanamamak. Onu kırmak. 1-0 maçı çevirmek, geriye dönmek Bu mücadele bu istek. Aslında üç puandan fazlası bizim için. Trabzon maçı bundan daha zor geçecek. Biz Trabzon maçında bundan daha iyi olmamız gerekiyor. Daha çok üzerine koymamız gerekiyor. Belki daha fazla mücadele edeceğimiz bir maç olacak. Belki daha az hata yapmamız gereken bir maç olacak. Bu maçlar çok zor. Yani iyi kadroya sahipler. Ligin üçüncüsüyle oynayacağız, etkili oyuncuları var. İşte o zaman kendi performansının da üzerine çıkman gerekiyor. İşte onun için buradayız zaten. Umarım oyuncular da kendi performanslarının da üzerine çıkıp orada istediğimiz mücadeleyi vereceğiz. ya ben sadece şunu net olarak söyleyebilirim. Daha önce de bunu defalarca söyledim. Bizim takımlarımız mücadele edecek, mücadele etmek zorunda yüksek tempoda oynamak zorunda, şiddetli oynamak zorunda. İşte o zaman da baktığında zaten belki oynamasını beklediğin oyuncular oynamıyor. Ama bizde farklı oyuncular da oynayabiliyor. Bu biraz dediğim gibi eforla enerjiyle, istekle, coşkuyla bunu oyunla birleştirdiğinde farklı olacak. Trabzon maçı için de yine söylüyorum. En az hatayla oynamamız gereken maçlardan bir tanesi, oradan alacağımız galibiyet o zaman önümüzü çok daha açacaktır" şeklinde cevapladı.

'GALİP GELDİĞİNİZ ZAMAN SOYUNMA ODALARI ÇOK KEYİFLİ VE GÜZEL OLUYOR'

Oyuncuların maçtan önce de çok inançlı olduğunu söyleyen Uğurlu, "Maçtan önce de oyuncular o kadar inançlılardı ki antrenmanda tamamında yüzde yüz, bir tane oyuncu eksik yapan ne bileyim idare eden bir tane oyuncu göremezsiniz. Hepsi çok çalışıyor. Çok istekliydi maça gelirken, sadece herkesin söylediği hiç merak etmeyin hocam kazanacağız. Kazanacaklarından çok eminlerdi, çok istediler. Çünkü o inançla geldiler. Soyunma odası da dahil burada maça çıkarken devre arası o kadar inançlılardı. Aklının ucundan bile geçirmediler. Tabii galip geldiğin zaman soyunma odası keyifli, güzel oluyor. O anlardan bir tanesini yaşadık. Gerçekten çok mutlulardı. O bir geri dönüş diyebiliriz. Başarı sürdürülebilir olduktan sonra gerçek başarı oluyor. İşte bunu sürdürmek lazım. Daha çok çalışmak lazım. Daha çok istemek lazım. Dediğim gibi galip geldiğiniz zaman soyunma odaları çok keyifli ve güzel oluyor" dedi.

'TAKIMIN SEVİYESİ İNANILMAZ KÖTÜYDÜ'

Takıma geldiği zaman seviyesinin inanılmaz derecede kötü olduğunu söyleyen Uğurlu, "Net olarak konuşayım. Ben her zaman açık konuşuyorum. Her yerde açık konuşurum. Geldiğimde takımın seviyesi inanılmaz derecede kötüydü. Yani kötü demiyorum. İnanılmaz derecede kötüydü. Biz devre arasında bir hazırlık maçı oynadık. Burada birçok oyuncuyu denedik. Yani oradaki boşluk, bu hocalarla alakalı değil ama. İzinler, devre arası yani toplamda bir 15-20 günlük neredeyse bir boşluk, bu oyuncu için büyük handikap. Bir de bizim puan durumumuzdaki bir takım için çok büyük handikap. Geldiğimizden bu yana üç hafta oldu. Takım çok daha iyiye gidiyor. Başladığımızdan çok da yukarıda olduğunu söyleyebilirim. Ben öyle görüyorum. Mücadele gücü çok daha yukarıda. Tabii bunun çok daha yukarıya çıkması gerekiyor" diye konuştu.

DİYADİN: HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET ALDIK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Tabii maçtan önce planladığımız şekilde aslında iyi giderken öne de geçtik. Antalyaspor'un özellikle tek silahının defans arkasına 8 numaraların yapacağı koşulardı. Onu biliyorduk. Oyuna da arzu ettiğimiz gibi başladık. Golü de bulduk. İkinci golü de karşı karşıya kaçırdık. İkinci yarıda yemememiz gereken bir gol yedik. İki tane gol de kenar ortadan geldi. Hele ikincisini kesinlikle yemememiz gerekiyordu. Bunun üstüne ikinci yarıda bir iki tane net pozisyonlarımız var. En az iki üç tane de final paslarında işi sonlandıramadık. Kesinlikle ben hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. Tabii ki maçlar zordur. Antalyaspor'da rakibimiz puan durumundaki durumdan dolayı bu tip maçlar zordur. Bu tip maçlarda pozisyonları iyi değerlendirmek artı bu tip golleri biraz yememek gerekiyor. Zaman zaman oyun üstünlüğünü aldık. Zaman zaman da git gele döndüğü zaman da yakalandığımız anlar da oldu ama çok fazla pozisyon vermedik. Bizim daha net pozisyonlarımız vardı. Özellikle final paslarımız vardı. Bunlar olmayınca tabii mağlup olduk ama bu ligin içinde bunlar var. Çünkü ligin özellikle ikinci yarısı biraz daha duyguya dayalı oynanabiliyor. Buna sahip olmamız gerekir. Özellikle bizde kalması yönünde. Bunlar da çalışarak düzelecek. Çünkü takımın bir alışkanlığı var. Yani biraz beklemeye yönelik oynayıp geçişleri hızlı yapma yönünde. Biz Trabzon maçında bunu kırmıştık, Samsun maçında ikinci yarısında kırmıştık. Bunu devam ettirmemiz lazım ama özellikle bu deplasmanlarda ligin ikinci yarısında bizim için çok önemli olacak. Bu alışkanlığımızı kazanmamız lazım" dedi.