Hesap.com Antalyaspor, Gaziantep FK ile Maç İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç için son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki ekip, hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e doğru yola çıkacak.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, Gaziantep'e bugün gidecek.
Gaziantep Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor mücadelesini, hakem Erdem Mertoğlu yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor