Haberler

Hesap.com Antalyaspor Erol Bulut ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştığını duyurdu. İmza töreni 13 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut ile prensipte anlaştı.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktörümüz Erol Bulut için 13 Ekim Pazartesi günü saat 14.00'de imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Malatyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK'de teknik direktör olarak görev yapan Bulut, en son İngiltere Championship'te 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Cardiff City'i çalıştırdı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kumar, sanal bahis gibi dijital saldırıların dozu artıyor

"Saldırıların dozu artıyor, herkes elini taşın altına koymalı"
Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda Güler için flaş istek

Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda için flaş istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Efsane üçlü yeniden bir araya gelebilir

Bomba iddia: Efsane üçlü aynı takımda yeniden buluşabilir
Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda Güler için flaş istek

Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda için flaş istek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.