Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile Karşılaşacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak. Antalyaspor, ligde 7 maçta toplam 10 puan toplarken, Çaykur Rizespor'un 1 maç eksiği bulunuyor ve 5 puanda kalmış durumda. Antalyaspor'da bazı oyuncuların tedavileri devam ediyor.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
