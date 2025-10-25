Hesap.com Antalyaspor, Başakşehir Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde antrenman yaptı ve kampa girdi.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girdi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 14.30'da başlayacak Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir mücadelesini, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor