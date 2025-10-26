Haberler

Hesap.com Antalyaspor 0 - 2 RAMS Başakşehir: İlk Yarı Sonuçları

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir, Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 geride bırakırken, konuk ekibin gollerini Shomurodov ve da Costa kaydetti. Maçta VAR kararları ve sarı-kırmızı kartlar da dikkat çekti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Cem Özbay

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Ceesay, Van de Streek, Saric, Abdülkadir Ömür, Doğukan Sinik, Gueye

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Umut Güneş, Crespo, da Costa, Shomurodov

Goller: Dk. 22 Shomurodov, Dk. 45+3 da Costa (RAMS Başakşehir )

Kırmızı kart: Dk. 43 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 5 Crespo (RAMS Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada RAMS Başakşehir'in attığı gol VAR'ın kararıyla iptal oldu. Ceza sahasındaki Shomurodov'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. Gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra faul gerekçesiyle iptal edildi.

13. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

16. dakikada sol kanatta topla buluşan Doğukan Sinik'in ara pasına hareketlenen Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu güçlükle kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Crespo, meşin yuvarlağı kale önündeki Shomurodov'a aktardı. Shomurodov'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın köşe vuruşunda hareketlenen Opoku'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu kale önünde tamamlayan da Costa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
