Herve Renard'dan Ezan Saygısı: Basın Toplantısını Kesti

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Herve Renard, ezan okunduğu sırada basın toplantısına ara verdi.

Suudi Arabistan'ın Cezayir ile oynadığı hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı yapılırken ezan sesini duyan Fransız çalıştırıcı, konuşmasını yarıda keserek ezanın bitmesini bekledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Renard, konuşmasını kesip ezanı dinlemesinin saygıyla ilgili olduğunu belirterek, "Dinlere ve İslam'a olan saygımı göstermeyi bir görev olarak görüyorum." ifadesini kullandı.